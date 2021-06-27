"Ми зустрінемось з дуже якісною командою, сильним суперником, але не вважаємо, що Іспанія сильніша за нас. Я вірю у своїх гравців, хоча й поважаю суперника. Іспанія – це команда, яка намагається утримувати м’яч і зайняти якомога більше простору. Вона атакує великою кількістю футболістів. Їх важко зупинити, іспанці технічні, їхня перевага – тиск, який вони створюють після втрати м’яча. Це звичка гравців Реала та Барселони.

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Іспанія знає, що це буде непросто. Я впевнений, вони не раді від того, що гратимуть проти нас. Мої підопічні не будуть їх недооцінювати. Хорватія повинна грати в наступальний футбол, працювати на флангах. Якщо ми гратимемо лише в обороні, то не зможемо досягти успіху", – цитує Златко Даліча Mundo Deportivo.

Нагадаємо, збірна Хорватії зустрінеться з Іспанією у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 вже у понеділок, 28 червня. Стартовий свисток пролунає о 19:00.

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