"Мы встретимся с очень качественной командой, сильным соперником, но не считаем, что Испания сильнее нас. Я верю в своих игроков, хотя и уважаю соперника. Испания – это команда, которая пытается удерживать мяч и занять как можно больше пространства. Она атакует большим количеством футболистов. Их трудно остановить, испанцы техничные, их преимущество – давление, которое они создают после потери мяча. Это привычка игроков Реала и Барселоны.

Хорватия – Испания: "клетчатые" понесли огромную потерю за день до матча 1/8 финала Евро

Испания знает, что это будет непросто. Я уверен, они не рады от того, что будут играть против нас. Мои подопечные не будут их недооценивать. Хорватия должна играть в наступательный футбол, работать на флангах. Если мы будем играть только в обороне, то не сможем достичь успеха", – цитирует Златко Далича Mundo Deportivo.

Напомним, сборная Хорватии встретится с Испанией в матче 1/8 финала Евро-2020 уже в понедельник, 28 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.

Хорватия благодаря гению Модрича дожала Шотландию и прорвалась в плей-офф Евро-2020