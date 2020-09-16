"Ми не приймемо фігуру Луческу ні за яких умов": ультрас Динамо продовжують акції протесту проти румунського фахівця
Ультрас Динамо не змінили ставлення до наставника київського клубу Мірчі Луческу.
"Хто ще цього не зрозумів або вважає, що перемоги змінять наше ставлення до ганебного призначення нового тренера. Ми будемо нагадувати завжди: честь і гідність дорожчі за будь-які результати.
Луческу ще не отримував зарплати в Динамо – тренер живе на базі через протести ультрас киян
Ми не приймемо фігуру Луческу ні за яких умов, обставин або перемоги. Ми бажаємо йому тільки одного – щоб він пішов з Динамо", – йдеться у заяві ультрас в телеграм-каналі WBC.
Нагадаємо, ультрас Динамо негативно сприйняли призначення Луческу на посаду головного тренера команди та вже організували кілька акцій протесту.
"Спасибі, Мірча! Ти – крутий!": найгірший у Динамо, нерви Суркіса і привид попередників у перемозі над АЗ