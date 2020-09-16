"Хто ще цього не зрозумів або вважає, що перемоги змінять наше ставлення до ганебного призначення нового тренера. Ми будемо нагадувати завжди: честь і гідність дорожчі за будь-які результати.

Луческу ще не отримував зарплати в Динамо – тренер живе на базі через протести ультрас киян

Ми не приймемо фігуру Луческу ні за яких умов, обставин або перемоги. Ми бажаємо йому тільки одного – щоб він пішов з Динамо", – йдеться у заяві ультрас в телеграм-каналі WBC.

Нагадаємо, ультрас Динамо негативно сприйняли призначення Луческу на посаду головного тренера команди та вже організували кілька акцій протесту.

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