"Кто еще этого не понял или считает, что победы изменят наше отношение к позорному назначению нового тренера. Мы будем напоминать всегда: честь и достоинство дороже любых результатов.

Луческу еще не получал зарплаты в Динамо – тренер живет на базе из-за протестов ультрас киевлян

Мы не примем фигуру Луческу ни при каких условиях, обстоятельствах или победы. Мы желаем ему только одного – чтобы он ушел из Динамо", – говорится в заявлении ультрас в телеграмм-канале WBC.

Напомним, ультрас Динамо негативно восприняли назначение Луческу на пост главного тренера команды и уже организовали несколько акций протеста.

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