Де Пена і Жерсон / Фото ФК Динамо

Голи Жерсона і Шапаренка дозволили Динамо всуху здолати АЗ. Чергова тактична перемога Луческу. До омріяного групового етапу ЛЧ залишилося зробити останній, вирішальний крок.

Динамо – АЗ – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Блогосфера вже не стримується у позитивних коментарях на адресу румунського спеціаліста. Від спантеличення, несприйняття і відвертого хейту, схоже, не залишилося й сліду.

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Журналіст та інсайдер ТК Футбол Ігор Бурбас відзначає рівень організації у грі Динамо і обережно мріє про два українські клуби в ЛЧ.

Експерт ТК Футбол, екс-півзахисник збірної України Євген Левченко: результат – головне.

Позитивні емоції і у В'ячеслава Заховайла, нашого експерта та менеджера із Чехії.

Скаут Алекс Великих відзначає цікаве досягнення Динамо у вчорашньому матчі.

Журналіст Футбол 24 та Gazeta.ua Сергій Тищенко називає єдиного динамівця, який розчарував, возвеличує Луческу і з жахом міркує, як у такій скрутній кадровій ситуації зіграли б попередники румунського тренера.

Коментатор ТК Футбол Андрій Столярчук припускає, як гратиме Динамо у груповому етапі ЛЧ...

Блогер Михайло Смоловий нагадує, що останнім, хто виводив Динамо у груповий раунд ЛЧ через кваліфікацію, був Юрій Сьомін. Тут ми переходимо до гумористичної частини огляду.

Офіційний твіттер херсонського Кристала покепкував над коментаторами матчу.

Ну і як без Брутального футболу? АЗ в уяві адмінів відомого пабліка виглядав ось так.

Красномовні емоції президента Динамо у VIP-ложі Олімпійського.

Що ж, настала черга Гента. Десна при цьому іронічно усміхається.

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Динамо – АЗ: Алкмаар попався в сіті Луческу – Шапаренко і Жерсон завели, героїзм приніс битву за ЛЧ з екс-динамівцями