"Спасибі, Мірча! Ти – крутий!": найгірший у Динамо, нерви Суркіса і привид попередників у перемозі над АЗ
"Футбол 24" обсервує коментарі експертів щодо матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Динамо – АЗ (2:0).
Голи Жерсона і Шапаренка дозволили Динамо всуху здолати АЗ. Чергова тактична перемога Луческу. До омріяного групового етапу ЛЧ залишилося зробити останній, вирішальний крок.
Динамо – АЗ – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Блогосфера вже не стримується у позитивних коментарях на адресу румунського спеціаліста. Від спантеличення, несприйняття і відвертого хейту, схоже, не залишилося й сліду.
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Журналіст та інсайдер ТК Футбол Ігор Бурбас відзначає рівень організації у грі Динамо і обережно мріє про два українські клуби в ЛЧ.
Експерт ТК Футбол, екс-півзахисник збірної України Євген Левченко: результат – головне.
Позитивні емоції і у В'ячеслава Заховайла, нашого експерта та менеджера із Чехії.
Скаут Алекс Великих відзначає цікаве досягнення Динамо у вчорашньому матчі.
Журналіст Футбол 24 та Gazeta.ua Сергій Тищенко називає єдиного динамівця, який розчарував, возвеличує Луческу і з жахом міркує, як у такій скрутній кадровій ситуації зіграли б попередники румунського тренера.
Коментатор ТК Футбол Андрій Столярчук припускає, як гратиме Динамо у груповому етапі ЛЧ...
Блогер Михайло Смоловий нагадує, що останнім, хто виводив Динамо у груповий раунд ЛЧ через кваліфікацію, був Юрій Сьомін. Тут ми переходимо до гумористичної частини огляду.
Офіційний твіттер херсонського Кристала покепкував над коментаторами матчу.
Ну і як без Брутального футболу? АЗ в уяві адмінів відомого пабліка виглядав ось так.
Красномовні емоції президента Динамо у VIP-ложі Олімпійського.
Що ж, настала черга Гента. Десна при цьому іронічно усміхається.
Динамо – АЗ: Алкмаар попався в сіті Луческу – Шапаренко і Жерсон завели, героїзм приніс битву за ЛЧ з екс-динамівцями