"Ми наче лабораторні пацюки, ризикуємо здоров'ям заради розваг людей": Роуз категорично проти відновлення футболу

Захисник Ньюкасла Денні Роуз обурений можливістю відновлення матчів АПЛ у червні.

"Я до смерті скучив за футболом. Вочевидь, є люди, які переживають пандемію значно гірше, ніж я, тому не хочу скаржитися ні на що. Але зараз нам пропонують повернутися до футболу. Ми наче лабораторні пацюки, збираємося повернутися до цього етапу і подивитися, безпечний він чи ні.

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Я можу уявити, як люди вдома говорять, що футболісти заробляють такі суми грошей, тому їм слід повертатися. Але я думаю, що вся ця ідея не варта клопоту. Потенційно ми ризикуємо своїм здоров'ям заради розваг людей, але це просто не те, чим я хочу займатися, якщо бути відвертим", – цитує Роуза Goal.

Додамо, що німецька Бундесліга вже встигла провести один тур після карантину. Натомість чемпіонат Англії, зупинений після 29-го туру, планують відновити в червні.

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