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"Мы как лабораторные крысы, рискуем здоровьем ради развлечений людей": Роуз категорически против возобновления футбола

12:41 26 Читати українською
"Мы как лабораторные крысы, рискуем здоровьем ради развлечений людей": Роуз категорически против возобновления футбола
Дэнни Роуз / Getty Images

Защитник Ньюкасла Дэнни Роуз возмущен возможностью возобновления матчей АПЛ в июне.

"Я до смерти соскучился по футболу. Очевидно, есть люди, которые переживают пандемию значительно хуже, чем я, поэтому не хочу жаловаться ни на что. Но сейчас нам предлагают вернуться к футболу. Мы как лабораторные крысы, собираемся вернуться к этому этапу и посмотреть, безопасен ли он или нет.

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Я могу представить, как люди дома говорят, что футболисты зарабатывают такие суммы денег, поэтому им следует возвращаться. Но я думаю, что вся эта идея не стоит хлопот. Потенциально мы рискуем своим здоровьем ради развлечений людей, но это просто не то, чем я хочу заниматься, если быть откровенным", – цитирует Роуза Goal.

Добавим, что немецкая Бундеслига уже успела провести один тур после карантина. А вот чемпионат Англии, остановленный после 29-го тура, планируют возобновить в июне.

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коронавирус Англия Дэнни Роуз Дэнни Роуз Ньюкасл Ньюкасл
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