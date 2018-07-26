Мхітарян розповів, чим Арсенал кращий за Манчестер Юнайтед

Атакувальний півзахисник лондонського Арсенала Генріх Мхітарян порівняв мікроклімат у таборі "канонірів" та свого попереднього клубу – Манчестер Юнайтед.

"Арсенал завжди грав в атакувальний футбол. Під керівництвом Моурінью в МЮ ми грали трохи інакше. Але я нікого не звинувачую та не критикую. Це просто інша філософія.

Мхітарян забив на тренуванні, перебуваючи за воротами

Можу сказати просто – тут мені більше подобається, ніж в Манчестер Юнайтед. Коли перейшов до Арсенала, то відчув, що тепло цієї команди дійсно вирізняється. Це більше схоже на сім'ю, де про вас усі турбуються. Ми з нетерпінням очікуємо на новий сезон і спробуємо зробити все, щоб потрапити до топ-4", – цитує Мхітаряна Goal.com.

Нагадаємо, що Генріх Мхітарян став гравцем Арсенала взимку. Це сталося після того, як вірменин втратив місце в основі "червоних дияволів".