Мхитарян рассказал, чем Арсенал лучше Манчестер Юнайтед

Атакующий полузащитник лондонского Арсенала Генрих Мхитарян сравнил микроклимат в лагере "канониров" и своего предыдущего клуба – Манчестер Юнайтед.

"Арсенал всегда играл в атакующий футбол. Под руководством Моуринью в МЮ мы играли несколько иначе. Но я никого не обвиняю и не критикую. Это просто другая философия.

Мхитарян забил на тренировке, находясь за воротами

Могу сказать просто – здесь мне нравится больше, чем в Манчестер Юнайтед. Когда перешел в Арсенал, то почувствовал, что тепло этой команды действительно отличается. Это больше похоже на семью, где о вас все беспокоятся. Мы с нетерпением ожидаем новый сезон и попробуем сделать все, чтобы попасть в топ-4", – цитирует Мхитаряна Goal.com.

Напомним, что Генрих Мхитарян стал игроком Арсенала зимой. Это произошло после того, как армянин потерял место в основе "красных дьяволов".