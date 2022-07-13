Президент Металіста Олександр Ярославський провів онлайн-конференцію з менеджментом харківського клубу, аби визначити його подальшу долю.

Металіст погодився відпустити Олександра Кучера до СК Дніпро-1 за фінансову компенсацію, яка, за словами віце-президента клубу Євгена Краснікова, становить 1 мільйон доларів, повідомляє офіційний сайт харків'ян.

СК Дніпро-1 сплатить мільйон доларів за прихід Кучера – цим займається Красніков

Деякі гравці Металіста разом з Кучером також приєднаються до СК Дніпро-1. Наразі йдеться про орендні угоди, оскільки дніпряни базуватимуться за кордоном, відтак Металіст зможе зберегти своїх легіонерів.

Зміни зачепили і менеджерські посади. Так, спортивним директором харків'ян стане Василь Кобін. Команду ж після відходу Кучера очолив Олександр Призетко.

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