Воротар Кременя Даніїл Єрмолов продовжить кар'єру у Металісті, повідомляє прес-служба кременчуцького клубу.

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22-річний футболіст виступатиме за команду Періци Огнєновіча на правах оренди – угода розрахована до кінця сезону з опцією викупу.

Нагадаємо, Єрмолов – вихованець кам'янської Сталі. Виступав за Волинь та тернопільську Ниву. В Кремені – з вересня 2021 року. У поточному сезоні в 11 матчах Першої ліги пропустив 20 голів (2 поєдинки відстояв на нуль). Transfermarkt оцінює його у 100 тисяч євро.

До слова, Металіст після першої частини сезону йде у турнірній таблиці УПЛ одинадцятим, маючи у своєму активі 16 очок.

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