Украинский полузащитник Юрий Голубка продолжит карьеру в Металлисте, сообщает официальный сайт харьковчан. 27-летний хавбек подписал с "желто-синими" контракт на один сезон – до 30 июня 2024 года. В новой команде Юрий будет выступать под номером 4.

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Напомним, Голубка – воспитанник львовского футбола. Выступления на профессиональном уровне начал в Металлисте в 2012 году. В 2015-м перебрался в Шахтер, но за основную "горняков" так и не дебютировал. Успел поиграть за Верес, Калуш, Николаев, польский Ожел, грузинский Зугдиди, азербайджанский Шувелян, эстонскую Нарву-Транс и латвийскую Елгаву.

Вторым новичком харьковчан стал экс-партнер Михаила Мудрика по Академии Металлиста Денис Пидручный. 22-летний полузащитник будет выступать в команде под номером 5. Взрослую карьеру он начал в Литве в каунасском Струмбасе. В Украине поиграл за Александрию, Краматорск и Горняк-Спорт.

Не обошлось и без легионеров. Клуб усилился бразильским воспитанником Сантоса Виктором Яном (выбрал себе номер 88), который играет на позиции атакующего хавбека и его соотечественником – защитником Габриэлем Гомесом (№ 99).

К слову, Металлист по итогам прошлого сезона вылетел из УПЛ и новую кампанию начнет в Первой лиге.

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