"Послухайте, я не маю звички коментувати суддівство, і поясню чому. Я не фахівець у суддівських питаннях. Тим більше, зараз дуже часто змінюються правила. Ви знаєте, що зараз є нововведення, які стосуються правила фолу останньої надії, правила гри рукою, тощо. Тому я не можу давати оцінку ігровим епізодам – для цього є компетентні органи. На мій погляд, сьогодні арбітри впоралися з важкою грою й виконали роботу на відмінно.

"Зґвалтування українського футболу": президент Альянса вибухнув після суддівського свавілля в матчі з Металістом

Тепер що стосується висловлювань президента Альянса. Я ніколи у житті не обговорював команду суперника й, тим більше, керівництво. Ці популістські заяви вже починають набридати. Після фінального матчу за Кубок Другої ліги президент Поділля Євген Бейдерман висловився, як Металу легко, а його клубу важко. Потім ми зв'язалися у телефонному режимі, поспілкувалися, й я йому пояснив, що у Металі своїх вихованців більше, ніж у Поділля. Він нормально це сприйняв, ми добре поговорили. Але я йому сказав: "Дивись, ми спілкуємося удвох, а ти висловився на всю країну". Він людина об’єктивна, і ми один одного зрозуміли.

Я не знайомий з президентом Альянса. Те, що я чув, він займається сільським господарством. Мене здивувало, як він опинився у флеш-зоні, також, чесно кажучи, я не зрозумів, хто і ким був зґвалтований. Поважаю працю людей, які займаються сільським господарством. Але яке відношення це має до футболу? Єдине, про що він не згадав, це скільки зерна вони збирають з гектара землі, і про кількість надою молока. Хто дає йому право висловлюватися про наш клуб у такому тоні – мовляв, візьміть їх й відразу заведіть до УПЛ? Вважаю, ці слова абсолютно некоректні.

Помилився арбітр чи ні – це не дає права власнику Альянса говорити в негативному контексті про наш клуб. Якщо щось не подобається – пишіть, експертна комісія дасть оцінку всьому. А лякати тим, що знімуться – це чистий популізм. Знаєте, це як людям не вистачає слави – вони виходять і піаряться. Сьогодні був хороший матч. Що його зіпсувало – якість поля", – поділився Красніков у коментарі офіційному сайту Металіста.

Металіст дебютував у Першій лізі шаленою битвою з Альянсом – два вилучення, два пенальті і дубль екс-гравця Монако