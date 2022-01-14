Касарес стане гравцем Металіста, повідомляє Mercado Futbol EC. Наразі невідомо, коли має відбутись трансфер та сума можливого переходу.

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За даними Transfermarkt, ціна еквадорця становить 2 млн євро. Також Касарес має досвід виступів за збірну Еквадору, загалом зігравши за неї 22 матчі та забивши 1 гол. Додамо, що основна його позиція – центральний атакувальний півзахисник, може зіграти на обох флангах.

У поточному сезоні Хуан провів 21 матч у чемпіонаті Бразилії, у яких забив 1 гол та віддав 2 асисти.

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