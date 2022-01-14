Металіст може підписати хавбека збірної Еквадору
Півзахисник Флуміненсе Хуан Касарес може стати ще одним підсиленням харківського Металіста.
Касарес стане гравцем Металіста, повідомляє Mercado Futbol EC. Наразі невідомо, коли має відбутись трансфер та сума можливого переходу.
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За даними Transfermarkt, ціна еквадорця становить 2 млн євро. Також Касарес має досвід виступів за збірну Еквадору, загалом зігравши за неї 22 матчі та забивши 1 гол. Додамо, що основна його позиція – центральний атакувальний півзахисник, може зіграти на обох флангах.
У поточному сезоні Хуан провів 21 матч у чемпіонаті Бразилії, у яких забив 1 гол та віддав 2 асисти.
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