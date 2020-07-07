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Металіст 1925 розірвав контракт з Гегедошем – один з найкращих бомбардирів Першої ліги провів за клуб лише три матчі

7 липня 23:46 - Читать на русском
Металіст 1925 розірвав контракт з Гегедошем – один з найкращих бомбардирів Першої ліги провів за клуб лише три матчі
Роберт Гегедош / Сайт Металіста 1925

Період нападника Роберта Гегедоша у Металісті 1925 виявився доволі коротким.

Харківський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про розрив контракту з гравцем.

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Рішення було ухвалене за обопільною згодою сторін. Металіст 1925 підписав Гегедоша у січні на правах вільного агента з Миная. Результативність форварда у першій частині сезону вражала – 9 голів і місце серед лідерів бомбардирських перегонів. Втім, у Харкові справи не пішли. Роберт встиг провести за нову команду лише три поєдинки, але так і не забив.

Нагадаємо, після 22 турів Металіст 1925 посідає другу сходинку Першої ліги, маючи у своєму активі 44 очки.

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Теги
Трансфери Металіст 1925 Металіст 1925 Роберт Роберт Гегедош Перша ліга
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