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Шищенко став новим тренером Полісся

18:12 - Читать на русском
Шищенко став новим тренером Полісся
Сергій Шищенко (в центрі) / Сайт Полісся

Полісся наважилося змінити тренера попри доволі вдалі результати в сезоні.

Новим наставником став Сергій Шищенко, повідомляє офіційний сайт житомирського клубу.

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Під керівництвом Анатолія Безсмертного Полісся посіло друге місце в групі А Другої ліги та здобуло путівку до Першої ліги. Керівництво житомирців все ж вирішило шукати нового тренера, і вибір зупинився на 44-річному Шищенку. Ціль команди – закріпитися в середині таблиці на новому рівні.

Нагадаємо, в роки ігрової кар'єри Шищенко виступав за донецькі Шахтар і Металург, Металіст, Чорноморець та інші клуби. За збірну України зіграв 14 матчів, відзначився одним голом. Тренерська кар'єра фахівця обмежується дублем кам’янської Сталі, юнаками донецького Шахтаря, першими командами Буковини і Миколаєва.

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