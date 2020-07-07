Металлист 1925 разорвал контракт с Гегедошем – один из лучших бомбардиров Первой лиги провел за клуб только три матча

Период нападающего Роберта Гегедоша в Металлисте 1925 оказался довольно коротким.

Харьковский клуб на своем официальном сайте объявил о разрыве контракта с игроком.

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Решение было принято по обоюдному согласию сторон. Металлист 1925 подписал Гегедоша в январе на правах свободного агента из Миная. Результативность форварда в первой части сезона поражала – 9 голов и место среди лидеров бомбардирской гонки. Но в Харькове дела не пошли. Роберт успел провести за новую команду лишь три поединка, но так и не забил.

Напомним, после 22 туров Металлист 1925 занимает второе место Первой лиги, имея в своем активе 44 очка.

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