toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Первая лига
ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР

Металлист 1925 разорвал контракт с Гегедошем – один из лучших бомбардиров Первой лиги провел за клуб только три матча

7 июля 23:46 - Читати українською
Металлист 1925 разорвал контракт с Гегедошем – один из лучших бомбардиров Первой лиги провел за клуб только три матча
Роберт Гегедош / Сайт Металлиста 1925

Период нападающего Роберта Гегедоша в Металлисте 1925 оказался довольно коротким.

Харьковский клуб на своем официальном сайте объявил о разрыве контракта с игроком.

Шищенко стал новым тренером Полесья

Решение было принято по обоюдному согласию сторон. Металлист 1925 подписал Гегедоша в январе на правах свободного агента из Миная. Результативность форварда в первой части сезона поражала – 9 голов и место среди лидеров бомбардирской гонки. Но в Харькове дела не пошли. Роберт успел провести за новую команду лишь три поединка, но так и не забил.

Напомним, после 22 туров Металлист 1925 занимает второе место Первой лиги, имея в своем активе 44 очка.

Рух в шальной перестрелке уступил Агробизнесу – два шедевра за 75 секунд и камбэк от нового лидера Первой лиги

blog_ava
Реал планирует заплатить Мбаппе 100 млн евро – ПСЖ не получит ни копейки
7 июля
8138
Теги
Трансферы Металлист 1925 Металлист 1925 Роберт Роберт Гегедош Первая лига
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
31
мин
Динамо Киев
21:30
Ворскла
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук