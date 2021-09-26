Поєдинок у Чернігові між Десною та Металістом 1925 закривав програму дня в УПЛ. Конкуренти впродовж вихідних посунули сіверян з третьої позиції в турнірній таблиці, але перемога над харків'янами повернула б команду в топ-3 – втім, підопічні Олександра Рябоконя останнім часом грали дуже нестабільно. "Жовто-сині" ж перебували у скрутнішій ситуації, тримаючись всього у трьох очках від останнього місця, не знаючи перемог у чемпіонаті протягом п'яти матчів поспіль. Таким чином, нічия нікого не влаштовувала.

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Більш злим на поле вийшов Металіст 1925, який відкрив рахунок на 1-й хвилині зустрічі! Відзначився Марлісон, який ефектним ударом п'яткою підправив у ворота подачу з кутового – 0:1! Втім, Десна швидко перехопила контроль над поєдинком, відігравшись вже на 12-й хвилині зусиллями Тотовицького. Андрій прийняв передачу з лівого флангу від Волошина й з центру карного майданчика пробив у дальній кут – 1:1!

В наступні півгодини явної переваги у матчі не мав жоден колектив. Та і моментів було небагато, хоча всі вони були дуже гострими. Так, на 25-й хвилині Марлісон міг оформити дубль, замкнувши навіс ударом у падінні, однак сфера пролетіла повз ближню стійку. Десна на 34-й відповіла зміщенням Калітвінцева з флангу й потужним пострілом з-за меж штрафного у поперечину. Перед свистком на перерву Влад отримав ще одну нагоду вивести сіверян уперед, але м'яч після його подачі пройшов поруч з дальньою штангою. Зрештою, відпочивати футболісти відправились за нічийного рахунку.

Другий тайм чернігівці розпочали так же жахливо, як і перший. За дві хвилини після поновлення гри Будківський не зміг переправити м'яч у порожні ворота після навісу від Калітвінцева, а ще через хвилину Металіст 1925 забив другий гол! Фабінью обігрався з Марлісоном на правому фланзі й виконав класну подачу в карний майданчик, а Кравченко замкнув точним ударом головою – 1:2!

На деякий час підопічні Олександра Рябоконя розгубились. В наступні 20 хвилин Десна хоч і володіла ініціативою, але практично не загострювала з гри. В цей період можна згадати хіба що постріл Калітвінцева зі стандарту, після якого м'яч пролетів над дев'яткою. Все. Харків'яни ж мали нагоду й третій гол забити внаслідок потужного удару Савіна з лінії півкола перед штрафний у лівий нижній кут. Мисак парирував!

Цей епізод змусив господарів протверезіти. Чернігівці почали підтискати суперника, змарнувавши кілька непоганих епізодів: на 75-й хвилині Тотовицький сильно пробив метрів з 22-х (Сидоренко впорався), на 77-й Будківський впав у карному майданчику й вимагав пенальті (його заслужено не призначили), а на 83-й Тотовицький обіграв Ременюка й красивим обвідним ударом з дистанції закрутив м'яч у дев'ятку – трохи неточно!

Втім, Металіст 1925 старався не відсиджуватись позаду, ледь не покаравши Десну за марнотратство контратакою. В її завершенні Єрмаков бив з правого краю штрафного, однак сфера пролетіла поруч з дальньою стійкою!

Цей момент був останнім у зустрічі. Фінальний свисток зафіксував перемогу харків'ян. Десна втратила шанс повернутись на третю позицію, залишившись на шостій сходинці.

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