Поединок в Чернигове между Десной и Металлистом 1925 закрывал программу дня в УПЛ. Конкуренты за выходные подвинули северян с третьей позиции в турнирной таблице, но победа над харьковчанами вернула бы команду в топ-3 – впрочем, подопечные Александра Рябоконя последнее время играли очень нестабильно. "Желто-синие" же находились в худшей ситуации, держась всего в трех очках от последнего места, не зная побед в чемпионате в течение пяти матчей подряд. Таким образом, ничья никого не устраивала.

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Более злым на поле вышел Металлист 1925, который открыл счет на 1-й минуте встречи! Отличился Марлисон, который эффектным ударом пяткой подправил в ворота подачу с углового – 0:1! Впрочем, Десна быстро перехватила контроль над поединком, отыгравшись уже на 12-й минуте усилиями Тотовицкого. Андрей принял передачу с левого фланга от Волошина и из центра штрафной пробил в дальний угол – 1:1!

В последующие полчаса явного преимущества в матче не было ни у одной из команд. Да и моментов было немного, хотя все они были очень острыми. Так, на 25-й минуте Марлисон мог оформить дубль, замкнув навес ударом в падении, однако сфера пролетела мимо ближней штанги. Десна на 34-й ответила смещением Калитвинцева с фланга и мощным выстрелом из-за пределов штрафной в перекладину. Перед свистком на перерыв Влад получил еще одну возможность вывести северян вперед, но мяч после его подачи прошел рядом с дальней штангой. В конце концов, отдыхать футболисты отправились при ничейном счете.

Второй тайм черниговцы начали так же ужасно, как и первый. Через две минуты после возобновления игры Будковский не смог переправить мяч в пустые ворота после навеса от Калитвинцева, а через минуту Металлист 1925 забил второй гол! Фабинью обыгрался с Марлисоном на правом фланге и выполнил классную подачу в штрафную, а Кравченко замкнул точным ударом головой – 1:2!

На некоторое время подопечные Александра Рябоконя растерялись. В следующие 20 минут Десна хоть и владела инициативой, но практически не обостряла из игры. В этот период можно вспомнить разве что выстрел Калитвинцева со стандарта, после которого мяч пролетел над девяткой. Все. Харьковчане же имели возможность и третий гол забить в результате мощного удара Савина с линии полукруга перед штрафной в левый нижний угол. Мысак парировал!

Этот эпизод заставил хозяев протрезветь. Черниговцы начали поджимать соперника, потеряв несколько неплохих эпизодов: на 75-й минуте Тотовицкий сильно пробил метров с 22-х (Сидоренко справился), на 77-й Будковский упал в штрафной и требовал пенальти (его заслуженно не назначили), а на 83 -й Тотовицкий обыграл Ременюка и красивым обводным ударом с дистанции закрутил мяч в девятку – немного неточно!

Впрочем, Металлист 1925 старался не отсиживаться сзади, едва не наказав Десну за расточительность контратакой. В ее завершении Ермаков бил с правого края штрафной, однако сфера пролетела рядом с дальней штангой!

Этот момент был последним во встрече. Финальный свисток зафиксировал победу харьковчан. Десна потеряла шанс вернуться на третью позицию, оставшись на шестой строчке.

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