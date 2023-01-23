Центральний півзахисник Артем Габелок отримав почесне визнання серед одноклубників, які довірили йому важливу місію.

22 січня харків'яни прилетіли у Туреччину, а сьогодні розпочали збори. Заняття стартували з вибору капітана, інформує прес-служба клубу.

Металіст 1925 оголосив суперників на зборах у Туреччині

Важливу місію гравці Металіста 1925 довірили Артему Габелку, який вже два роки у команді. Віце-капітанами стали хавбек Ярослав Мартинюк та голкіпер Денис Сидоренко.

Нагадаємо, підопічні Едмара та Олега Голодюка йдуть сьомими у турнірній таблиці УПЛ, маючи 18 очок в активі. У Туреччині харків'яни попередньо проведуть 9 спарингів.