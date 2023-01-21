Металіст 1925 ввечері, 20 січня, автобусом вирушив до Варшави, звідки вилетів до Туреччини на другу частину зимових зборів. Там підопічні Едмара та Олега Голодюка зіграють, попередньо, 9 контрольних поєдинків, повідомляє офіційний сайт харків'ян.

Металіст 1925 попрощався з двома гравцями

Наразі відомо про п'ять суперників. Перший поєдинок у 2023 році команда зіграє проти представника сербської Суперліги – Раднічкі. Гра відбудеться 27-го січня. Окрім того, "жовто-сині" зустрінуться з представниками Болгарії, Північної Македонії, Грузії та Узбекистану.

Розклад матчів харківської команди виглядає наступним чином:

27 січня – Металіст 1925 – Раднічкі (Сербія)

30 січня – Металіст 1925 – Хебир (Болгарія)

3 лютого – Металіст 1925 – Готівар (Північна Македонія)

7 лютого – Металіст 1925 – Колхеті-1913 (Грузія)

14 лютого – Металіст 1925 – АГМК (Узбекистан)

Про імена суперників та дату проведення ще 4 спарингів буде повідомлено додатково.

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