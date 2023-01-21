Металіст 1925 оголосив суперників на зборах у Туреччині
Харківський клуб продовжує підготовку до другої частини сезону.
Металіст 1925 ввечері, 20 січня, автобусом вирушив до Варшави, звідки вилетів до Туреччини на другу частину зимових зборів. Там підопічні Едмара та Олега Голодюка зіграють, попередньо, 9 контрольних поєдинків, повідомляє офіційний сайт харків'ян.
Металіст 1925 попрощався з двома гравцями
Наразі відомо про п'ять суперників. Перший поєдинок у 2023 році команда зіграє проти представника сербської Суперліги – Раднічкі. Гра відбудеться 27-го січня. Окрім того, "жовто-сині" зустрінуться з представниками Болгарії, Північної Македонії, Грузії та Узбекистану.
Розклад матчів харківської команди виглядає наступним чином:
27 січня – Металіст 1925 – Раднічкі (Сербія)
30 січня – Металіст 1925 – Хебир (Болгарія)
3 лютого – Металіст 1925 – Готівар (Північна Македонія)
7 лютого – Металіст 1925 – Колхеті-1913 (Грузія)
14 лютого – Металіст 1925 – АГМК (Узбекистан)
Про імена суперників та дату проведення ще 4 спарингів буде повідомлено додатково.
"У Йовічевіча специфічний погляд на футбол": грузин, який збирав вилучення у Карпатах і підтримав Україну на Кіпрі