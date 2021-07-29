Наставник харків'ян Валерій Кривенцов оцінив шанси своєї команди у матчі 2-го туру УПЛ проти ковалівців.

"Колос у минулому чемпіонаті посів четверту сходинку, тому для нас це буде дуже серйозне випробування.

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Проте ми нікого не боїмося, буде відповідний настрій. Тільки гра покаже, що у нас вийде з того, що намітили", – сказав Кривенцов у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, у першому матчі сезону Металіст 1925 на власному полі переграв Рух, а Колос на виїзді розписав безгольову нічию з Вересом.

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