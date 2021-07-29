"Металлист 1925 никого не боится": Кривенцов готовит сюрприз для Колоса
20:05 - Читати українською
Наставник харьковчан Валерий Кривенцов оценил шансы своей команды в матче 2-го тура УПЛ против ковалевцев.
"Колос в прошлом чемпионате занял четвертое место, поэтому для нас это будет очень серьезное испытание.
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Однако мы никого не боимся, будет соответствующий настрой. Только игра покажет, что у нас получится из того, что наметили", – сказал Кривенцов в комментарии "Футбол NEWS".
Напомним, в первом матче сезона Металлист 1925 на своем поле переиграл Рух, а Колос на выезде расписал безголевую ничью с Вересом.
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