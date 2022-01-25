Металіст 1925 змушений вносити корективи до свого графіку підготовки.

Сьогодні команда не змогла здійснити запланований виліт у Туреччину, інформує прес-служба харків'ян.

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Через складні погодні умови у Стамбулі довелося скасувати рейс, яким о 10:20 Металіст 1925 мав вирушити на збір до Туреччини. Наразі команда очікує, коли ситуація з авіасполученням стабілізується. Новачок УПЛ планує проводити підготовку у Белеку, де також випав сніг – такого в курортному місті не було понад 10 років.

Нагадаємо, на зимову паузу Металіст 1925 пішов на десятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 19 очок.

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