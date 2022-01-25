Сегодня команда не смогла совершить запланированный вылет в Турцию, сообщает пресс-служба харьковчан.

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Из-за сложных погодных условий в Стамбуле пришлось отменить рейс, которым в 10:20 Металлист 1925 должен был отправиться на сбор в Турцию. Пока команда ожидает, когда ситуация с авиасообщением стабилизируется. Новичок УПЛ планирует проводить подготовку в Белеке, где также выпал снег – такого в курортном городе не было больше 10 лет.

Напомним, на зимнюю паузу Металлист 1925 ушел на десятой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 19 очков.

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