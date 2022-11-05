В рамках 13-го тура УПЛ Металлист 1925 сыграет с Вересом, Заря встретится с Металлистом, а Александрия примет Колос. Анонс и прогноз читайте на "Футбол 24".

Металлист 1925 – Верес

Неожиданная перестановка на тренерском мостике Металлиста 1925 не принесла клубу желаемого эффекта. Харьковчане под руководством Эдмара и Голодюка провели неплохой с Рухом, сыграв на багаже Кривенцова и упустив победу на последних минутах, но затем без шансов сгорели Заре (0:3). дальновидные выводы по игре "желто-синих" делать еще рано, поэтому стоит констатировать то, что есть.

Оборона все так же остается самой привозной в УПЛ, Мозиль все так же круто действует на воротах, а позиционное наступление держится на лекалах старого коуча. За две недели изменить что-то кардинально тренеры-новички не могли, поэтому сегодня Металлисту 1925 будет непросто.

Тем более, что в соперниках очень непростой коллектив. Еще не так давно Верес держался в топ-3 УПЛ, причем результат коррелировался с расширенной статистикой чемпионата – и даже сейчас ровенчане держатся на четвертой позиции по xPoints. Подопечные Юрия Вирта реализуют почти все свои моменты и не пропускают больше ожидаемого.

Впрочем, реальность не такая яркая. В последних шести турах Верес одержал всего одну победу, одолев совсем слабенький Львов, а предыдущие два матча завершились поражениями – "народный клуб" уступил Заре и Колосу. Всухую. Как следствие, ривненчане упали аж на седьмую позицию, что изрядно разгневало Юрия Вирта. Посмотрим, насколько его эмоциональный спич в раздевалке подействует на футболистов.

Кадровая ситуация

Травмированы: Пономарь – Г. Пасич (под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Металлист 1925 – Верес

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус – Мартынюк – Ременюк, Габелок, Вачиберадзе, Русин – Борячук

Верес: Когут – Гагун, Курко, Вовченко, Е. Пасич – Клец, Кучеров – Дахновский, С.Шарай, В. Шарай – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Букмекеры совсем небольшое преимущество предоставляют Вересу. Ровенчане, несмотря на все свои проблемы, выглядят более зрелым и организованным коллективом – тем более, после смены тренера в лагере Металлиста 1925. Ужасный игровой отрезок рано или поздно должен завершиться.

Ничья в этой встрече также возможна, но мы рискнем поставить на победу "народного клуба". Когда, как не сейчас?

Заря – Металлист

Заря после шикарного старта чемпионата забуксовала, начав допускать кучу осечек, однако затем команда исправилась. В последних трех турах луганчане набрали 9 очков, переиграв Черноморец, Верес и Металлист 1925 с суммарным счетом 8:0. Это позволило подняться на третью позицию в таблице, да еще и оторваться на два очка от ближайшего преследователя.

Предыдущие триумфы оказались вполне заслуженными, однако в целом стоит констатировать безумный оверперформ Зари. Подопечные Патрика фон Леувена имеют на 7,6 очков больше ожидаемого, что является самым большим перебором в УПЛ. С реализацию им также везет – "черно-белые" отгрузили аж 20 голов, уступая только Шахтеру, но команда наиграла лишь на 11,23 забитых. Подобные сверхрезультаты имеют склонность постепенно регрессировать к среднему.

А соперник у луганчан непростой. Металлист, несмотря на потерю легионеров, тренерского штаба и даже спортивного директора, продолжает держаться в середине таблицы – в активе харьковчан 4 победы и 3 ничьих в 9-ти поединках. До зоны Лиги Европы подопечным Олега Ратия не хватает всего трех очков, а до топ-5 вообще одного. При этом харьковчане демонстрируют довольно симпатичный атакующий футбол.

Правда, в последних двух турах они потерпели поражение от СК Днепра-1 и разделили очки со Львовом. Да и симпатичный футбол имеет определенные нюансы – "желто-синие" забили почти на 5 голов больше ожидаемого, а их защита идет второй с конца по остроте допущенных моментов у собственных ворот. Как следствие, стоит констатировать перебор в 6,1 очков. Больше оверперформит только Заря.

Кадровая ситуация

Травмированы: Романюк (под вопросом), Рыбка (оба – Металлист)

Дисквалифицированные: Прядун, Кныш (Металлист)

Ориентировочные составы на матч Заря – Металлист

Заря: Мацапура – Данченко, Имереков, Батагов, Бутко – Бражко – Кирюханцев, Чурко, Булеца, Русин – Нагнойный

Металлист: Костик – Шопин, Ралюченко, Мизюк, Каплиенко – Чайковский – Пидлепенец, Демченко, Танковский, Коркишко – Чидомере

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Металлист потерял своего главного футболиста. Прядун идет вторым в гонке бомбардиров, забив 6 голов и отдав два ассиста, однако сегодня он недоступен – и это катастрофа, учитывая скромные командные показатели xG и огромный оверперформанс харьковчан.

Заря тоже неидеальна, однако у нее к игре готовы все лидеры, да и в целом коллектив на ходу. Ставим на победу луганчан.

Александрия – Колос

Александрия стала главным ньюсмейкером предыдущего тура, сенсационно отобрав очки у Шахтера. И не просто отобрав, а расписав боевую ничью с двумя забитыми голами. Да, подопечным Юрия Гуры повезло с ротацией в составе "горняков", да и по ожидаемым голам они наработали лишь на 0,81 xG, однако в своей штрафной они позволили провести всего 14 касаний. Это был антирекорд дончан в сезоне.

"Аграрии" проводит очень симпатичный сезон, держась на четвертой позиции. Победить александрийцев удалось только Металлисту, а их действующая беспроигрышная серия составляет 5 матчей (с тремя подряд победами). В таблице ожидаемых зачетных показателей подопечные Юрия Гуры идут восьмыми, перебрав 5,8 зачетных баллов и имея оверперф в 4,75 голов – тут стоит не забывать об отсутствии в статистике двух перенесенных поединков, но определенное везение для этого коллектива тоже характерно.

Колос тоже круто начинал сезон, даже выпрыгнув на вершину УПЛ, однако затем команда забуксовала. Ковалевцы выдали 4-матчевую безвыигрышную серию, которую удалось прервать только неделю назад – "хлеборобы" уверенно одолели Верес. Это позволило удержаться в топ-5.

Наиболее важно, подопечные Ярослава Вишняка находятся на своем месте. В таблице ожидаемых показателей они тоже пятые, более-менее соответствуя реальным цифрам. Было бы странно, если бы Колос действительно начал сыпаться при своем составе – он у ковалевцев один из лучших, если брать середняков УПЛ. Словом, сегодняшнее аграрное дерби может получиться очень интересным.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кожушко (Александрия; под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Александрия – Колос

Александрия: Билык – Мирошниченко, Бабогло, Мельник, Цуриков – Рыбалка, Демченко – Калитвинцев, Дрышлюк, Третьяков – Кобзарь

Колос: Волынец – Зозуля, Чоботенко, Новак, Емец – Милько, Ориховский – Ильин, Смирный, Мякушко – Попов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекеры считают фаворитом Александрию, однако мы осмелимся не согласиться с оценками контор. Соперники равны. Обе команды заточены на контратаки, демонстрируют неплохую реализацию и хорошо работают в обороне. Явных преимуществ друг над другом они не имеют. Ставим на результативную ничью.

"Это будет второй Шевченко": двойной приговор Динамо, везение Шахтера и украинский сюрприз