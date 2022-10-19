Минай дотиснув Металіст 1925 у матчі 8 туру АПЛ. Дивіться відео гола та огляд зустрічі.

Закарпатці активніше провели перший тайм, але забити не вдалося. По перерві ініціативу захопив уже Металіст 1925. Габелок з рикошетом влучив у поперечку, а постріл Русина парирував Бандура.

Минай здобув другу перемогу в сезоні, мінімально перегравши Металіст 1925

Вирішальною виявилася 70-та хвилина, на якій забив Твердохліб. Хавбек Миная двічі розстрілював Мозіля з близької відстані, і повторна спроба таки принесла успіх. Команда Шарана не програє 3 тури поспіль – після двох нічиїх нарешті вдалося здобути перемогу.