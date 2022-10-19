Закарпатцы активнее провели первый тайм, но забить не удалось. После перерыва инициативу захватил уже Металлист 1925. Габелок с рикошетом попал в перекладину, а выстрел Русина парировал Бандура.

Минай одержал вторую победу в сезоне, минимально переиграв Металлист 1925

Решающей оказалась 70-я минута, на которой забил Твердохлеб. Хавбек Миная дважды расстреливал Мозиля с близкого расстояния, и повторная попытка принесла успех. Команда Шарана не проигрывает 3 тура подряд – после двух ничьих наконец-то удалось одержать победу.