Металлист 1925 – Минай – 0:1 – видео гола и обзор встречи
19 октября 23:10 - Читати українською
Минай дожал Металлист 1925 в матче 8 тура АПЛ. Смотрите видео гола и обзор встречи.
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70’ Егор Твердохлеб
Закарпатцы активнее провели первый тайм, но забить не удалось. После перерыва инициативу захватил уже Металлист 1925. Габелок с рикошетом попал в перекладину, а выстрел Русина парировал Бандура.
Минай одержал вторую победу в сезоне, минимально переиграв Металлист 1925
Решающей оказалась 70-я минута, на которой забил Твердохлеб. Хавбек Миная дважды расстреливал Мозиля с близкого расстояния, и повторная попытка принесла успех. Команда Шарана не проигрывает 3 тура подряд – после двух ничьих наконец-то удалось одержать победу.
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