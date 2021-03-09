Харків'яни на своєму офіційному сайті оголосили про перехід півзахисника Фареса Балулі.

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Хавбек виховувався у системі Ліона і навіть встиг награти 14 матчів за першу команду "ткачів". Пізніше Балулі запрошували Монако та Лілль, але й там закріпитися він не зміг. Останньою командою 25-річного гравця був інший Ліон – з третьої ліги Франції.

Додамо, що Метал впевнено очолює групу В Другої ліги і є головним претендентом на підвищення в класі.

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