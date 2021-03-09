Харьковчане на своем официальном сайте объявили о переходе полузащитника Фареса Балули.

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Хавбек воспитывался в системе Лиона и даже успел наиграть 14 матчей за первую команду "ткачей". Позже Балулу приглашали Монако и Лилль, но и там закрепиться он не смог. Последней командой 25-летнего игрока был другой Лион – из третьей лиги Франции.

Добавим, что Металл уверенно возглавляет группу В Второй лиги и является главным претендентом на повышение в классе.

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