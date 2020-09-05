Представник Другої ліги – Метал – підписав одразу двох захисників, повідомляє офіційна сторінка харківського клубу у соціальній мережі Instagram.

Визначився календар стартових турів Другої ліги – відомі перші суперники Карпат, Кривбаса, Метала та Дніпра

Гравцями новоствореної команди стали Сергій Люлька та Владислав Кравченко.

30-річний Люлька – вихованець Динамо. Саме у київському клубі він розпочав професіональну кар'єру. Встиг пограти за Говерлу, Чорноморець, Десну та чеський Слован. Останньою командою футболіста був Львів, який він нещодавно покинув. У минулому сезоні провів у складі "синьо-золотих" 20 матчів, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює футболіста у 400 тисяч євро. У харківській команді Сергій виступатиме під номером 22.

27-річний Кравченко – вихованець харківського футболу. Дебютував на професіональному рівні за Шахтар-3. Бігав у футболках Полтави, Геліоса, Волині та Металіста 1925. Останньою командою футболіста був запорізький Металург. В Металі Владислав обрав собі футболу з номером 3.

Нагадаємо, вже сьогодні, 5 вересня, Метал дебютує у Другій Лізі проти черкаського Дніпра. Початоку зустрічі о 18:00.

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