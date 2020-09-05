Дебютант Второй лиги продолжает активную работу на трансферном рынке, охотясь за бывшими футболистами грандов украинского футбола.

Представитель Второй лиги – Металл – подписал сразу двух защитников, сообщает официальная страница харьковского клуба в социальной сети Instagram.

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Игроками команды стали Сергей Люлька и Владислав Кравченко.

30-летний Люлька – воспитанник Динамо. Именно в киевском клубе он начал профессиональную карьеру. Успел поиграть за Говерлу, Черноморец, Десну и чешский Слован. Последней командой футболиста был Львов, который он недавно покинул. В прошлом сезоне провел в составе "сине-золотых" 20 матчей, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает футболиста в 400 тысяч евро. В харьковской команде Сергей будет выступать под номером 22.

27-летний Кравченко – воспитанник харьковского футбола. Дебютировал на профессиональном уровне за Шахтера-3. Бегал в футболках Полтавы, Гелиоса, Волыни и Металлиста 1925 Последней командой футболиста был запорожский Металлург. В Металле Владислав выбрал себе футбола с номером 3.

Напомним, уже сегодня, 5 сентября, Металл дебютирует во Второй Лиге против черкасского Днепра. Начало встречи в 18:00.

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