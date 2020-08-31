Команди Другої ліги вже звично поділені на 2 групи – А і Б. В групі А виступатиме 14 клубів, тоді як у групі Б – 13, інформує офіційний сайт ПФЛ.

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До групи А потрапили: Карпати Галич, Чайка, Рубікон, Чернігів, Карпати, Епіцентр, Калуш, Волинь-2, Нива В, Оболонь-2, Ужгород, Діназ та Буковина. У групі Б виступатимуть: Черкащина, Дніпро, Метал, Кривбас, Реал Фарма, Нікополь, МФК Металург, Перемога, Балкани, Миколаїв-2, Енергія, Таврія-Сімферополь та Яруд.

Відзначимо, що вже в першому турі відбудеться оновлене українське дербі – до Дніпра в гості завітає Метал. Карпати розпочнуть сезон матчем з Поділлям, а Кривбас зустрінеться з Реал Фармою. Базова дата проведення туру – 6 вересня.

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