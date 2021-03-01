Захисник Андерсон Піко більше не є гравцем харківського Метала.

Метал та Піко домовились про розрив угоди перед початком весняної частини Другої ліги, повідомляє офіційний Instagram харків'ян.

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Причиною стало те, що бразилець через травму спини не встиг підготуватись до другої частини сезону. Загалом, Піко провів 2 матчі за Метал, відзначившись забитим голом.

Нагадаємо, бразилець виступав за Дніпро з серпня 2015-го (після поразки у фіналі ЛЄ), а покинув її в січні 2017-го. Після цього були угорська Кішварда та клуби нижчих дивізіонів Бразилії.

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