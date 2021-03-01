Металл и Пико договорились о разрыве соглашения перед началом весенней части Второй лиги, сообщает официальный Instagram харьковчан.

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Причиной стало то, что бразилец из-за травмы спины не успел подготовиться ко второй части сезона. В общем, Пико провел 2 матча за Металл, отметившись забитым голом.

Напомним, бразилец выступал за Днепр с августа 2015 года (после поражения в финале ЛЕ), а покинул ее в январе 2017 года. После этого были венгерская Кишварда и клубы низших дивизионов Бразилии.

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