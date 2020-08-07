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Мессі зворушливо відгукнувся про легенду Ла Ліги

21:25 - Читать на русском
Мессі зворушливо відгукнувся про легенду Ла Ліги
Ліонель Мессі / Фото з відкритих джерел

Зірка світового футболу Ліонель Мессі прокоментував завершення кар'єри легендарного форварда Аріца Адуріса.

"Ми провели багато сезонів в Ла Лізі. Аріц – футболіст, якого не вистачатиме всім, хто тут грає.

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Він бомбардир, яких не так багато, завжди добре відчуває позицію на полі, відмінно грає в повітрі, а також чудово почувається в чужому штрафному", – цитує шестиразового володаря Золотого м'яча Mundo Deportivo.

Додамо, у минулому сезоні Адуріс провів 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч – справжній шедевр у ворота Барселони в 1-му турі Прімери. Усього в активі форварда 407 матчів за Атлетік у різних змаганнях, у яких він оформив 172 голи.

Ліонель провів 42 поєдинки у сезоні 2019/20, записавши до свого активу 30 голів та 26 асистів.

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Теги
Іспанія Ліонель Ліонель Мессі Аріц Аріц Адуріс
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