Мессі зворушливо відгукнувся про легенду Ла Ліги

"Ми провели багато сезонів в Ла Лізі. Аріц – футболіст, якого не вистачатиме всім, хто тут грає.

Батько Мессі придбав житло в Мілані – чутки про трансфер лідера Барселони спалахнули з новою силою

Він бомбардир, яких не так багато, завжди добре відчуває позицію на полі, відмінно грає в повітрі, а також чудово почувається в чужому штрафному", – цитує шестиразового володаря Золотого м'яча Mundo Deportivo.

Додамо, у минулому сезоні Адуріс провів 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч – справжній шедевр у ворота Барселони в 1-му турі Прімери. Усього в активі форварда 407 матчів за Атлетік у різних змаганнях, у яких він оформив 172 голи.

Ліонель провів 42 поєдинки у сезоні 2019/20, записавши до свого активу 30 голів та 26 асистів.

Елегантна Барса, футуристичний Лондон, пікселі Дортмунда та ювілей ПСЖ – як виглядатимуть гранди в новому сезоні