Месси трогательно отозвался о легенде Ла Лиги

"Мы провели много сезонов в Ла Лиге. Ариц – футболист, которого будет не хватать всем, кто здесь играет.

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Он бомбардир, которых не так много, всегда хорошо находит позицию, отлично играет в воздухе, а также успешен в штрафной соперника", – цитирует шестикратного обладателя Золотого мяча Mundo Deportivo.

Добавим, в прошлом сезоне Адурис провел 17 матчей во всех турнирах. Всего в активе форварда 407 матчей за Атлетик в различных соревнованиях, в которых он оформил 172 гола.

Лионель провел 42 поединка в сезоне 2019/20, записав в свой актив 30 голов и 26 ассистов.

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