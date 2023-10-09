Нападник Інтера Маямі і збірної Аргентини Ліонель Мессі не повернеться в Барселону в січні.

Інтер Маямі втратив шанси на вихід у плей-офф МЛС. Різні джерела припускали, що через це нападник команди Ліонель Мессі може піти у короткострокову оренду в Барселону.

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Однак каталонський клуб не планує повертати аргентинця. Згідно з Mundo Deportivo, у Барселони немає можливості підписати Мессі, дотримуючись фінансового фейр-плей. Повідомляється, що пріоритетом "блаугранас" на зимове трансферне вікно є реєстрація нападника Вітора Роке – наразі він виступає за Атлетіко Паранаенсе.

Сам Мессі також не має наміру повертатися до Барселони. Його сім'я комфортно почувається в США, і у чемпіона світу-2022 немає мотивів змінювати обстановку. Можливо, Лео приїде в Каталонію під час відпустки, але не більше того.

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