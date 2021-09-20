Епопея навколо скандальної заміни Ліонеля Мессі у поєдинку французької Ліги 1 проти Ліона може незабаром завершитись.

Напередодні 32-річний аргентинець покинув поле на 76-й хвилині матчу, після чого не потиснув руку Маурісіо Почеттіно. ЗМІ причиною заміни назвали можливе пошкодження, про це говорив і сам головний тренер.

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Як стверджує Marca, Лео не очікував заміни, але підсвідомо розумів, що вона може статись на фоні мікротравми. Коли Мессі проходив повз Почеттіно, фахівець запитався, як у нього справи. Лео відповів: "Добре". Хоч у цей момент на обличчі форварда була нерадісна гримаса.

Іспанське видання переконує, що суперзірка просто хотів грати і ніякого конфлікту між гравцем і тренером не було. Ба більше, відносини між ними залишаються неймовірними. Але є й погані новини: Ліонель не брав участь у тренуванні 20 вересня.

Нагадаємо, Мессі встиг провести за ПСЖ вже три поєдинки, але результативними діями поки не відзначався.

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