Нападник ПСЖ і збірної Аргентини Ліонель Мессі усвідомлює, що грати у футбол йому залишилося не так довго.

"Мені вже пощастило, що у 35 років я їду на цей чемпіонат світу. Треба бути реалістом. Зараз я почуваюся дуже добре фізично – краще, ніж минулого року. Мій психологічний і фізичний стан значно покращився, порівняно з тим періодом, коли я переніс COVID.

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Моя подальша кар'єра? Все залежатиме від мого фізичного і психологічного стану. Після завершення чемпіонату світу в Катарі побачимо, що може статися.

Не приховую, інколи дуже хочеться, щоб мені знову було 25 років, а вся кар'єра – ще попереду. Кілька разів я повторював, що грати поруч із найкращими футболістами – це круто. Але є й інший бік життя – без футболу, звичайне, людське. Воно вище за спорт", – цитує Ліонеля Мессі Marca з посиланням на Direct TV.

Нагадаємо, у сезоні 2022/23 Мессі забив за ПСЖ 8 голів та віддав 8 асистів. Головним клубом у житті форварда була Барселона – 778 матчів, 672 голи, 4 перемоги в Лізі чемпіонів, 7 "Золотих м'ячів" і низка різноманітних рекордів.

Незабаром аргентинець у складі національної збірної поїде на свій п'ятий чемпіонат світу – найвищим досягненням Лео на Мундіалях був фінал 2014 року і поразка від Німеччини (0:1).

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