Нападник ПСЖ і збірної Аргентини дав не надто типове інтерв'ю. Журналіст, який розмовляв із Ліонелем Мессі, не зумів стримати сліз.

Репортер аргентинського Direct TV Пабло Гіральт поспілкувався зі знаменитим форвардом. Під час інтерв'ю журналіст дав волю емоціям, не стримавши сліз. Ліонель Мессі посміхнувся, потягнувся на дивані та підбадьорив свого співрозмовника, після чого продовжив відповідати на питання.

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"Я вдячний життю за здійснення однієї з моїх найбільших мрій. Дякую, Лео, за твоє тепло і простоту. Ти величний. І дякую всім, хто був зворушений, як я, та супроводжував мене в цій чудовій подорожі. Я люблю тебе, Лео!" – написав журналіст у Twitter, прикріпивши зворушливий момент інтерв'ю.

Відео емоційної розмови Ліонеля Мессі з Пабло Гіральтом вже набрало кілька мільйонів переглядів тільки у Twitter.

Нагадаємо, у сезоні 2022/23 Мессі забив за ПСЖ 8 голів та віддав 8 асистів. Незабаром аргентинець у складі національної збірної поїде на свій п'ятий чемпіонат світу – найвищим досягненням Лео на Мундіалях був фінал 2014 року і поразка від Німеччини (0:1).