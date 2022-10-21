Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси отдает себе отчет, что играть в футбол ему осталось не так долго.

"Мне уже повезло, что в 35 лет я еду на этот чемпионат мира. Надо быть реалистом. Сейчас я чувствую себя очень хорошо физически – лучше, чем в прошлом году. Мое психологическое и физическое состояние значительно улучшилось по сравнению с тем периодом, когда я перенес COVID .

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Моя дальнейшая карьера? Все будет зависеть от моего физического и психологического состояния. После завершения чемпионата мира в Катаре увидим, что может произойти.

Не скрою, иногда очень хочется, чтобы мне снова было 25 лет, а вся карьера – еще впереди. Несколько раз я повторял, что играть рядом с лучшими футболистами – это круто. Но есть и другая сторона жизни – без футбола, обычная, человеческая. Она выше спорта", – цитирует Лионеля Месси Marca со ссылкой на Direct TV.

Напомним, в сезоне 2022/23 Месси забил за ПСЖ 8 голов и отдал 8 ассистов. Главным клубом в жизни форварда была Барселона – 778 матчей, 672 гола, 4 победы в Лиге чемпионов, 7 "Золотых мячей" и ряд разнообразных рекордов.

Вскоре аргентинец в составе национальной сборной поедет на свой пятый чемпионат мира – высшим достижением Лео на Мундиалях был финал 2014 и поражение от Германии (0:1).

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