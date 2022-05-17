Мессі викупить 35% акцій Інтер Маямі, повідомляє Alex Candal. За рік – влітку 2023-го – Ліонель перейде в клуб Бекхема та виступатиме в МЛС.

Мессі отримав спонсорський контракт, від якого відмовився Роналду

Контракт аргентинця з ПСЖ розрахований до наступного літа з можливістю пролонгації ще на рік – цією опцією футболіст не скористається.

Мессі влітку перейшов з Барселони в ПСЖ на правах вільного агента. За 33 матчі цього сезону Ліонель забив у Парижі лише 11 голів.