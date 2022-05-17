Мессі вже визначився з наступною командою – аргентинець викупить 35% акцій в клубі Бекхема
10:20 - Читать на русском
Аргентинський суперстар Ліонель Мессі поступово починає заходити у футбольний бізнес.
Мессі викупить 35% акцій Інтер Маямі, повідомляє Alex Candal. За рік – влітку 2023-го – Ліонель перейде в клуб Бекхема та виступатиме в МЛС.
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Контракт аргентинця з ПСЖ розрахований до наступного літа з можливістю пролонгації ще на рік – цією опцією футболіст не скористається.
Мессі влітку перейшов з Барселони в ПСЖ на правах вільного агента. За 33 матчі цього сезону Ліонель забив у Парижі лише 11 голів.
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