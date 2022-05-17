Месси выкупит 35% акций Интер Майами, сообщает Alex Candal. Через год – летом 2023-го – Лионель перейдет в клуб Бекхэма и будет выступать в МЛС.

Месси получил спонсорский контракт, от которого отказался Роналду

Контракт аргентинца с ПСЖ рассчитан до следующего лета с возможностью пролонгации еще на год – этой опцией футболист не воспользуется.

Месси летом перешел из Барселоны в ПСЖ на правах свободного агента. За 33 матча этого сезона Лионель забил в Париже всего 11 голов.