Месси уже определился со следующей командой – аргентинец выкупит 35% акций в клубе Бекхэма
10:20 - Читати українською
Аргентинский суперстар Лионель Месси постепенно начинает заходить в футбольный бизнес.
Месси выкупит 35% акций Интер Майами, сообщает Alex Candal. Через год – летом 2023-го – Лионель перейдет в клуб Бекхэма и будет выступать в МЛС.
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Контракт аргентинца с ПСЖ рассчитан до следующего лета с возможностью пролонгации еще на год – этой опцией футболист не воспользуется.
Месси летом перешел из Барселоны в ПСЖ на правах свободного агента. За 33 матча этого сезона Лионель забил в Париже всего 11 голов.
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