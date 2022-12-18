Поєдинок проти Франції у фіналі чемпіонату світу в Катарі став для Ліонеля Мессі вже 26-м на Мундіалях. Це найкращий показник в історії.

У матчі Аргентина – Франція 35-річний нападник вийшов із перших хвилин, офіційно оформивши рекордне досягнення. Ліонель Мессі перевершив знаменитого Лотара Маттеуса за кількістю зіграних поєдинків на чемпіонатах світу, повідомляє Opta.

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Аргентинець має 26 матчів на світових форумах, у легенди збірної Німеччини залишилося 25. У топ-5 гравців за кількістю матчів на чемпіонатах світу входять також Мірослав Клозе (24), Паоло Мальдіні (23) і Кріштіану Роналду (22).

Мессі вперше зіграв на чемпіонаті світу у 2006 році – тоді йому було 18. Далі були ЧС-2010, 2014 (програний фінал Німеччині), 2014 і 2018. Нещодавно нападник заявляв, що гра проти Франції стане останньою для нього на чемпіонатах світу.

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