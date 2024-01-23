Інтер Маямі Сергія Кривцова і легенд Барселони дуже важко "вкочується" у 2024 рік.

Товариський матч

Даллас – Інтер Маямі – 1:0

Гол: Х. Феррейра, 3

Після нульової нічиєї зі збірною Сальвадору зірковий Інтер Маямі не зміг забити і Далласу. Цього разу все завершилося мінімальною поразкою. Вже на 3-й хвилині Феррейра "просочився" між захисниками Інтера та низом пробив з-під Кривцова.

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Маямі так і не відповів до фінального свистка. Особливо старався Луїс Суарес, але 36-річний уругваєць поки не відрегулював приціл. Разом з Мессі вони покинули поле на 64-й хвилині. Кривцов і Жорді Альба були єдиними польовими гравцями Інтера, які провели весь матч.

Далі у флоридців спаринги з двома саудівськими грандами – Аль-Хілялем (29 січня) і Аль-Насром Кріштіану Роналду (1 лютого). Перший офіційний матч сезону-2024 Інтер Маямі проведе 22 лютого. Суперником стане Реал Солт-Лейк.

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