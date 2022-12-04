Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі заслужено здобув нагороду за підсумками переможної дуелі проти Австралії (2:1) на першій стадії плей-офф катарського Мундіалю.

35-річний нападник провів свій 1000-й поєдинок у кар'єрі. Йому вдалось відзначитись голом у ворота Австралії в 1/8 фіналу та бути надактивним.

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За підсумками дуелі ФІФА нагородила Ліонеля званням "Найкращий гравець матчу". Для аргентинця це вже 8 така нагорода у кар'єрі, що тепер є найкращим результатом чемпіонатів світу, повідомляє Squawka.

Оновити свій же рекорд Мессі матиме змогу 9 листопада, коли Аргентина зійдеться з Нідерландами на стадії чвертьфіналу ЧС. Зустріч розпочнеться о 21:00 за Києвом.

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