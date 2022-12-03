Команди провели ідентичний груповий етап – після поразки в стартовому турі було дві "сухих" перемоги. Щоправда, сприймається такий результат по-різному. Для Австралії – це серйозне досягнення. "Соккеруз" позбулися антирекордної серії поразок на чемпіонатах світу та сенсаційно пробилися у плей-офф. Хоча Японія била Німеччину та Іспанію, саме команду із "Зеленого континенту" слід вважати головною несподіванкою ЧС-2022. Адже австралійці за іменами у складі значно слабші. На щастя, у футболі це не завжди має вирішальне значення. За це ми його і любимо.

Нідерланди стали першим чвертьфіналістом ЧС-2022, перегравши США завдяки історичному перфомансу Дюмфріса

Аргентина приїхала в Катар у статусі одного з фаворитів і вже на старті турніру спіймала облизня. Проте поразка від Саудівської Аравії не вибила землю з-під ніг підопічних Ліонеля Скалоні. "Альбіселесте" чудово відреагували, переконливо обігравши Мексику та Польщу. У групі Аргентина справляла враження команди, яка з кожним матчем стає все сильнішою. Найімовірніше, тут справа у впевненості. Схоже, у Скалоні її стало значно більше. Наставник на сьогоднішній матч повернув в основу навіть Папу Гомеса, який провалився проти Аравії й засів у запас. Екс-зірку Металіста повернула в склад травма Ді Марії. Дибала вкотре залишився на лавці, мріючи про свій дебют на ЧС-2022.

Зі стартовим свистком Шимона Марчиняка жодних сюрпризів не сталося. Аргентина встановила тотальний контроль над ситуацією. Під тиском суперника австралійці в середньому робили одну передачу за 30 секунд. Зате оборонну роботу виконували бездоганно. "Альбіселесте", постійно володіючи м'ячем, за 15 хвилин не створили жодного моменту. Усі спроби обривалися на підступах до штрафного. Найбільш активно прорвати лінію захисту намагався Гомес. Папу регулярно звільнявся з-під опіки, але адресата для пасу не було. Коли ж він наважився на удар, м'яч по-зрадницьки полетів на трибуни.

Підтримувати таку інтенсивність Аргентині вдалося рівно половину тайму. Це були дуже нудні 25 хвилин, за які в кожної з команд був лише один дотик до м'яча у чужому штрафному. Ситуація на полі була схожа на тренувальну вправу, коли грають без воріт. Поступово тиск на Австралію зменшився, і футболісти "Соккеруз" намагалися цим користуватися. Провели кілька атак, заробили кілька кутових (один із них навіть ударом завершився).

Проте справжню вигоду з таких змін отримали аргентинці. У них з'явилося більше простору в атаці. Чергову спробу Гомеса перевали фолом. Мессі зі стандарту закрутив м'яч майже у ворота, але Суттар вибив головою. Атака другим темпом – Мак Аллістер і Отаменді знову виводять Лео на удар. Його не встигають накрити, і м'яч під ногою захисника проковзає у сітку воріт. Аргентина повела в рахунку! Мессі вкотре увімкнувся в максимально потрібний момент.

План Австралії був зруйнований. Відсиджуватися в захисті – більше не варіант. Усвідомити це просто, а от з реалізацією куди складніше. Тим паче Аргентина знову встановила контроль над м'ячем. "Соккеруз" спробували пресингувати, але єдиний результат – це кілька фолів та жовта картка для Дегенека. У перерві Грему Арнольду належало допомогти своїм підопічним з пошуком шляху до воріт Еміліано Мартінеса.

По перерві Ліонелю Скалоні вистачило 3 хвилини, щоб змінити тактичний малюнок. Заміна на 49-й. Замість Папу Гомеса вийшов Лісандро Мартінес. Аргентина перейшла на гру в три центральних захисники. В епіцентрі подій на старті другого тайму опинилися голкіпери. Мартінес дозволив заблокувати свою спробу винести м'яч – пощастило. Раян наварив іще гірше. Австралієць, отримавши пас від партнера, спробував обіграти Де Пауля. Але на допомогу Родріго встиг Альварес, який обікрав кіпера і закотив у порожні ворота.

0:2 – це вже вирок. З усією повагою, але Австралія не перебуває на рівні тих команді, які здатні позбавити цю Аргентину такої переваги. Як доказ – після м'яча Альвареса гра заспокоїлася. Жодних передумов для змін у рахунку. Однак іноді гол може з'явитися з нічого. От буквально. Подачу з флангу зняли аргентинські захисники. На добиванні метрів з 25-ти приклався Гудвін. М'яч, здавалося, летить повз ворота, але на його шляху опинився Енцо Фернандес. Цей рикошет став фатальним. Інтрига ожила! І відразу Австралія могла зрівняти. Бехіч карколомно прорвався у штрафний майданчик і бив з лінії воротарського. Лісандро Мартінес у відчайдушному підкаті заблокував.

Наприкінці матчу Мессі міг стати ще й асистентом. Все зробив Лео для Лаутаро. Ніхто не заважав форварду Інтера, навіть час підготувати удар був, але виконання виявилося бездарним. Дуже неточно. Аргентина продовжила тиснути і в компенсований час влаштувала справжню навалу. Лише диво врятувало Австралію від ще одного пропущеного. Таке марнотратство могло вилізти боком, але Емі Мартінес на останній хвилині не дав відзначитися Коулу. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Аргентини, яка у чвертьфіналі ЧС-2022 зіграє проти збірної Нідерландів.

Історичний вечір Мессі

Ще задовго до початку турніру в Катарі, почали ширитися розмови, що це останній чемпіонат світу для Ліонеля Мессі. Аргентинець, якому влітку виповниться 36, і сам натякав, що прощання зі збірною дуже близьке. На ЧС-2022 команда приїхала у статусі фаворита та з величезним бажанням посприяти канонізації одного з найкращих гравців у історії. Проте ця ідея більше не тисне, як колись. Перемога на Копа Амеріка сильно допомогла Аргентині з точки зору психології.

Лео також ментально став сильнішим. Тепер він вожак не лише з м'ячем у ногах, а й у колективі. Мессі навчився вести партнерів за собою та мотивувати їх. Після кожного матчу він говорить про команду, про впевненість у її силі та завданнях, які належить виконати. Лео більше не нервує і не зривається. Він справляє враження людини, яка чітко знає, що їй потрібно і що для цього потрібно зробити. Такий вигляд має і його збірна. Це було помітно навіть після поразки від Саудівської Аравії.

Головною інтригою перед сьогоднішнім матчем було, чи зможе Аргентина перенести цю невимушеність на етап плей-офф, де тиск значно вищий, а права на помилку більше немає. Додатковим вантажем була особиста статистика Мессі, який за чотири попередні чемпіонати світу так і не забив у матчах на виліт. Турнір у Катарі вже став для Лео другим найуспішнішим. Груповий етап він завершив з двома голами та асистом (могло бути й більше, але ж Щенсни). Краще капітан Аргентини відіграв лише на ЧС-2014, де набрав 4+1. Там "Альбіселесте" дійшли до фіналу.

Мессі вперше забив гол у плей-офф ЧС – аргентинець у 1000-му матчі перевершив Роналду з Марадоною

Поєдинок проти Австралії став для Мессі 1000-м у професіональній кар'єрі. Кращої нагоди зняти прокляття плей-офф годі й шукати. Лео почав гру тьмяно, але в потрібний момент, які він це вміє, включився в епізод по-максимуму. Гол після затяжного розіграшу штрафного. Перший у плей-офф ЧС. 788 за 1000 матчів у професіональній кар'єрі. Одне прокляття зняте. Продовження буде?