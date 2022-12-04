Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заслуженно получил награду по итогам победной дуэли против Австралии (2:1) на первой стадии плей-офф катарского Мундиаля.

35-летний нападающий провел свой 1000-й поединок в карьере. Ему удалось отличиться голом в ворота Австралии в 1/8 финала и быть сверхактивным.

Месси прокомментировал выход Аргентины в 1/4 ЧМ-2022 – юбилей, знаковый момент для детей и битва с Нидерландами.

По итогам дуэли ФИФА наградила Лионеля званием "Лучший игрок матча". Для аргентинца это уже 8 такая награда в карьере, что теперь является лучшим результатом чемпионатов мира, сообщает Squawka .

Обновить свой же рекорд Месси сможет 9 ноября, когда Аргентина сойдется с Нидерландами на стадии четвертьфинала ЧМ. Встреча начнется в 21:00 по Киеву.