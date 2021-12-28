Мессі назвав 4-х спортсменів, які його найбільше мотивують – Роналду в списку
13:05 - Читать на русском
Лідер Барселони Лео Мессі розкрив імена спортивних зірок, якими захоплюється у повсякденному житті.
"Є багато людей, які гідні поваги за свою роботу. Це Рафаель Надаль, Роджер Федерер, Леброн Джеймс.
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У кожному виді спорту є людина, яка виділяється та викликає захоплення. У футболі – це Кріштіану Роналду. Я захоплююсь багатьма спортсменами", – цитує Мессі AS з посиланням на La Sexta.
Зауважимо, Ліонель довгий час протистояв Кріштіану в матчах проти Реала, а тепер – у зустрічах проти Юве.
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