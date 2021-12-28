"Є багато людей, які гідні поваги за свою роботу. Це Рафаель Надаль, Роджер Федерер, Леброн Джеймс.

Мессі не покине Барселону взимку – загадкова заява аргентинця

У кожному виді спорту є людина, яка виділяється та викликає захоплення. У футболі – це Кріштіану Роналду. Я захоплююсь багатьма спортсменами", – цитує Мессі AS з посиланням на La Sexta.

Зауважимо, Ліонель довгий час протистояв Кріштіану в матчах проти Реала, а тепер – у зустрічах проти Юве.

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